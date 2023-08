Gela: il 38enne morto in un incidente, la moglie assunta nell'azienda in cui lavorava

L'azienda in cui lavorava il marito, morto in un incidente stradale a Ferragosto, le aveva offerto un lavoro e ora ha mantenuto la promessa. Un grande gesto di solidarietà nei confronti della moglie di Luigi Russello, il 38enne che ha perso la vita a Gela. L'uomo, che aveva anche un figlio piccolo, aveva appena finito il suo turno e stava tornando a casa a bordo del suo scooter, viaggiava in direzione Licata quando sulla sua corsia è sopraggiunta un'Audi A3 con cui si è scontrato. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Pochi giorni dopo la tragedia, la ditta in cui lavorava ha offerto un impiego alla moglie e la proceduta di assunzione è già stata definita. L'uomo era un dipendente della Tekra, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti. Ad ottobre sarebbe transitato in Impianti Srr, ottenendo finalmente il contratto a tempo indeterminato che adesso spetterà alla moglie. I vertici della società hanno infatti deciso di aiutare concretamente la donna e il suo bambino, che devono inevitabilmente convivere con una realtà straziante e affrontare anche le difficoltà economiche. La famiglia colpita dalla tragedia avrà così, almeno, una fonte di sostentamento.