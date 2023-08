Incidente stradale a Gela: addetto alla raccolta rifiuti perde la vita nella notte di Ferragosto

Aveva appena concluso il turno di lavoro un operaio del servizio di raccolta rifiuti di Gela, quando la sua moto si è schiantata contro un'auto. Per Luigi Russello, 38 anni, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto alle 3.30 in via Licata, nei pressi di una rotatoria. L'uomo, colpito dall'autovettura mentre era su uno scooter, ha fatto un volo di alcuni metri ed è caduto sull'asfalto. Inutile l'intervento dei soccorritori. I sanitari hanno solo constatato il decesso. Illeso il conducente dell'automobile.

La polizia municipale ha sequestrato i mezzi e ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta del sinistro. Nella giornata di ieri un altro incidente si è verificato a Gela: nei pressi del cimitero un'auto si era ribaltata a seguito di urto con un altro mezzo. Nessun ferito grave in quella circostanza.