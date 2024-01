Gela, torna la paura in via Settefarine: nuovo incidente nel tratto in cui è morto Gregorio Perrone

Incidente stradale in via Settefarine a Gela, nello stesso tratto in cui si è verificato uno scontro mortale pochi giorni fa. Sono rimaste coinvolte due auto e due persone sono rimaste ferite. Si tratta dei conducenti di una Fiat e di una Renault: l'impatto si è verificato molto violento e i mezzi hanno riportato pesanti danni. Uno dei feriti è in condizioni più gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Sabato 20 gennaio lo schianto che è costato la vita a Gregorio Perrone, che aveva soltanto quarantadue anni, era sposato e aveva due figlie. Dopo lo socntro con un'auto, il motociclista è finito contro un albero. Gela è tuttora in lacrime per la morte dell'uomo che in tantissimi conoscevano: lavorava come cassiere in un ristorante e amava le avventure sulle due ruote. Una folla commossa ieri, lunedì 22 gennaio, ha partecipato ai funerali, a salutarlo per l'ultima volta il rombo delle moto.

Sull'ennesimo incidente indagano i carabinieri, che sul posto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. In attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata si sono registrati forti rallentamenti al traffico.