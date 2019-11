Gela, gettano rifiuti per strada: un video "incastra" 23 incivili

Ventitrè persone sono state sorprese mentre gettavano rifiuti per strada: sono state immortalate dalla telecamere e multate. Per contrastare l'abbandono di rifiuti in strada a Gela il Commissariato di pubblica sicurezza, con l’ausilio del Gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo, ha installato alcune telecamere, gestite in remoto dagli uffici del Commissariato che hanno permesso ai poliziotti di scoprire 23 persone che, giunti sul luogo, trasformato in discarica abusiva, scendevano dall'autovettura e lasciavano ii sacchetti a terra.

I rifiuti, soprattutto, urbani domestici venivano anche lanciati dall'interno delle autovetture e dei furgoni; per terra oltre ai sacchetti anche cartoni, tubi, monopattini rotti e, svuotati direttamente a terra, bidoni di rifiuti.

Alle 23 persone identificate dalla Polizia di Stato a Gela è stata applicata la sanzione amministrativa di 600 euro, equivalente al doppio del minimo edittale che è di 300 euro mentre il massimo è di 6 mila. In totale sono state comminate circa 14mila euro di sanzioni amministrative.

