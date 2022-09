Regionali, Caterina Chinnici: «Decisiva la rottura del campo largo»

«Dopo la rottura del patto delle primarie - dice Caterina Chinnici, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione - ho mantenuto la mia disponibilità, non voltando le spalle agli elettori ed è stata una scelta di coscienza che confermo, ma sicuramente, leggendo oggi i numeri, non può che confermarsi anche il grande dispiacere per l’impatto che il venir meno del campo largo ha avuto su queste elezioni regionali, fino a quel momento una partita aperta e da quel momento in poi, invece, una salita molto ripida: io questa sfida l'ho affrontata con coraggio e determinazione, pur sapendo che sarebbe stata molto più difficile».

La candidata del centro sinistra ha anche diffuso un videomessaggio. «Ringrazio i tanti siciliani - ha detto inoltre - che con il loro voto hanno mostrato di credere in me. Ringrazio anche la coalizione e le persone che mi hanno dato sostegno in questo percorso».

