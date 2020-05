Passaporti, licenze e permessi di soggiorno: riaperti gli uffici della questura di Caltanissetta

La questura di Caltanissetta ha annunciato che saranno riaperti gli uffici dedicati a passaporti, licenze e permessi di soggiorno. Da domani lo sportello dell’Ufficio Immigrazione di Pian del Lago riaprirà al pubblico esclusivamente per la consegna dei permessi di soggiorno (elettronici e cartacei) e per l’acquisizione di istanze di soggiorno cartacee che non possono essere inviate attraverso Poste Italiane (es. familiari cittadini U.E., cure mediche, ecc.).

Gli utenti, prima di recarsi presso l’Ufficio Immigrazione, dovranno verificare se il permesso di soggiorno risulti «in consegna», consultando il portale dedicato sul sito della Polizia di Stato. Da mercoledì l’Urp inizierà a consegnare i passaporti e i porto di fucile per uso sportivo e per uso caccia, a tutti gli utenti che in quest’ultimo periodo non hanno avuto la possibilità di ritirarli, con apertura dello sportello dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,45, e dalle 15,00 alle 17,45.

L’Ufficio Licenze, invece, riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento, che dovrà essere richiesto con posta elettronica all’indirizzo ammin.quest.cl@pecps.poliziadistato.it, ovvero al numero di telefono 0934/79593-79644.

